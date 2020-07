Nieuwe Blind Wall schittert op woonhuis aan Akkerstraat: 'De Maria Hemelvaartkerk moest terug!'

BREDA - Op een gebouw aan de Akkerstraat in Breda schittert sinds gisteren een nieuwe muurschildering van de Oekraïnse kunstenaar Isakov. Hij maakte deze schildering voor Blind Walls Gallery.

De afgelopen dagen is Isakov druk bezig geweest met het maken van de muurschildering. De uitvoering liep wat vertraging op in verband met de coronacrisis.

De nieuwe muurschildering staat op een woonhuis op de hoek van de Mols Parking. Blind Walls Gallery stemde het onderwerp en ontwerp van de schildering af met bewoonster Annie van Gils, wiens verhalen recent ook als inspiratie dienden voor de Blind Wall van ontwerpduo Rob en Robin. Voor de schildering op haar eigen huis had Annie een duidelijke wens: “de Maria Hemelvaartkerk moet terug!”

Maria Hemelvaartkerk

Blind Walls Gallery nodigde kunstenaar Isakov uit om de wens van Annie te vervullen. Hij maakte een ontwerp geïnspireerd op de Onze Lieve Vrouwekerk, beter bekend als Maria Hemelvaartkerk, die eind 19e eeuw werd gebouwd op de plek waar nu de Houtmarktpassage staat. De kerk is ontworpen door een leerling van Pierre Cuypers, Juriën van Langelaar, en wordt gezien als zijn beste ontwerp. In de jaren 60 werd de kerk gesloten en uiteindelijk gesloopt, ondanks buurtbewoners die daar heftig tegen protesteerden. Later werd de Maria Hemelvaartkerk genomineerd voor de ‘Mooiste gesloopte kerk van Nederland’. Nu, ruim vijftig jaar later, is de kerk weer te bewonderen vlakbij waar de torenspits in 1967 naar beneden kwam.