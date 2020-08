Niek over bizarre reünie-aflevering van Bachelorette: 'Ik ben er een beetje klaar mee'

BREDA - Vorige week zag heel Nederland hoe de Bredase Niek het in de finale van 'de Bachlorette' moest afleggen tegen Joey. In de reünie-aflevering werd duidelijk dat ook de relatie tussen Gaby Blaaser en Joey geen stand heeft gehouden. Aan het eind van de aflevering vond er een opmerkelijke plottwist plaats. Ook Niek was verrast. "Ik ben er een beetje klaar mee. Het is wat het is."

Bredanaar Niek Marijnissen wist in het programma 'De Bachelorette' bijna vandoor te gaan met het hart van Gaby Blaaser. Hij schopte het tot de finale. Toch trok Niek aan het kortste eind. De Limburgse Joey stapte samen met Gaby in het vliegtuig naar Nederland. Maar gisteren bleek dat ook die relatie geen stand heeft gehouden.

In de aflevering wordt teruggeblikt op het bijzondere avontuur. "Ik denk dat het mij niet is gelukt, omdat Joey al zoveel stapjes voor had om mij. Hij had al meer één op een momentjes met Gaby beleefd", vertelt Niek aan presentator Rick Brandsteder. "Dat heb ik niet gehad. Ik denk dat ik haar anders echt mee naar huis had genomen, maar ik kwam van te ver." Marijnissen vindt zichzelf namelijk beter bij de influencer passen dan Joey. "Ik lig veel meer met haar op een lijn. Ik ben dankbaar dat ik leef. Ik ben altijd vrolijk, positief gezind. Ik zeg niet dat Joey dat niet is, maar ik denk dat wij veel meer chemistry met elkaar hebben dan met Joey."

Meer en meer

Het was daarom ook zuur voor Niek dat hij alleen in het vliegtuig naar Nederland stapte. "Je gevoel voor Gaby ontwikkelt wel gedurende reis. Het wordt meer en meer. Dan ben je er bijna en denk je 'ze gaat met mij mee naar huis', maar dan gaat ze er voor je neus vandoor met Joey." Niek had gelijk al het gevoel dat de relatie tussen Joey en Gaby geen stand zou houden. "Ik denk dat het meer een lovestory in Afrika voor hun was. Ondanks dat ik daar in Afrika niet de kans heb gehad om me helemaal te laten zien, wist ik dat ik haar in Nederland alles kon bieden wat zij nodig heeft en zij omgekeerd aan mij. Ik zag daar echt een slagingskans in, meer dan met Joey."

En Niek's voorgevoel klopte. In de reünie-aflevering bleek het contact tussen Joey en Gaby eenmaal in Nederland verwaterd te zijn. Op de vraag of Gaby spijt had van haar keuze, kwam een verrassend antwoord. Ze bleek geen interesse te hebben in één van de twee finalisten, maar in afvaller Jordy. Ook hij bleek een dinertje met de influencer nog wel te zien zitten. Tot verbazing van de Bredanaar.

Niek kijkt niet met veel plezier terug op de reünie-aflevering, blijkt uit instagramstory. "Dat was me er wel eentje jongens. Ik wil de aflevering snel vergeten. Ik ben er een beetje klaar mee. Het is wat het is."