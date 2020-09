Nederlands Film Festival strijkt neer in Breda

BREDA - Filmliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in Breda. Van vrijdag 25 september toten met zondag 27 september komt het Nederlands Film Festival naar vele bioscopen in Nederland, waaronder ook het Chassé Cinema. Elke avond wordt er een première van een nieuwe Nederlandse film vertoond.



Op vrijdag wordt gestart met Buladó, de veelgeprezen openingsfilm van het festival. Zaterdag is het de beurt aan de verfilming van de bestseller 'Kom hier dat ik u kus' van Griet Op de Beeck. De documentaire over het leven en werk van regisseur Dick Maas is zondag te zien.



Nederlands Film Festival 40 jaar



Het Nederlands Film Festival bestaat dit jaar 40 jaar. Om dit te vieren komt het festival naar de bezoekers toe, met festivalpremières in 66 steden. Ook zijn er online masterclasses te volgen en selecteerde het festival via een publieksstemming de 40 beste films van de afgelopen jaren. Deze selectie zal grotendeels online te bekijken zijn.