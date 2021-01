Dit beeld zullen we dit jaar helaas niet zien

Dit is hoe carnaval 2021 eruit gaat zien in Breda

BREDA - Dit jaar geen hossende menigte op de Grote Markt. Carnaval kan door corona niet doorgaan op de manier zoals wij die kennen. Maar dat is geen reden voor Stichting Kielegat om niets te organiseren. De stichting stak de schouders eronder om ervoor te zorgen dat ook deze carnaval tóch nog op een aangepaste manier door kan gaan. Hieronder vind je het programma voor carnaval 2021.

“Carnaval gaat door! Vijf dagen lang heeft Stichting Kielegat een alternatief carnavalsprogramma opgezet, geheel binnen de huidige corona-maatregelen”, laat de stichting weten. Carnavalsliefhebbers van jong tot oud krijgen de kans om van vrijdag 12 tot en met dinsdag 16 februari in en rond huis de ‘ultieme carnavalssfeer’ te ervaren. “Met traditionele evenementen in een aangepaste vorm en totaal nieuwe initiatieven kleurt Breda half februari ondanks alles toch rood en oranje.”

Vrijdag - Super Stuiterbal Spelsjoow

Op vrijdagavond wordt carnaval 2021 feestelijk geopend met een online spelshow voor jongeren. Tijdens de show kunnen middelbare scholieren ‘spectaculaire’ prijzen verdienen.

Zaterdag - Sleuteloverdracht

Geheel traditioneel zal op zaterdag 13 februari om 15.11 uur de sleutel overgedragen worden van de burgemeester Depla aan Prins Arie. De aftrap van het carnaval zal niet op een bomvolle Grote Markt plaatsvinden maar live op BredaNu, gekoppeld aan het verhaal van het Kielegat.



Perry Roovers/SQ Vision

zaterdagavond - Grôtste Mââuwert



Traditionele voorfeesten als de Oeleviering en de Grôtste Mââuwert zijn dit jaar in een ander jasje gestoken. De opnames hiervan zijn momenteel in volle gang. Bekende Kielegatse Mââuwers zullen in korte sketches primetime voorbij komen op zaterdagavond op BredaNu. Afgewisseld met oude beelden zal de Bredase actualiteit op de hak wordt genomen.

Zondagochtend - Oeleviering

De première van de Oeleviering zal carnavalszondagochtend op BaronieTV te zien zijn.

Kielegatse Kilometer



Kielegatters die niet alleen maar thuis willen zitten kunnen hun hart op halen bij de Kielegatse Kilometer. Dit is een wandeltocht door de Bredase binnenstad waar anekdotes en ‘oude’ pronkstukken uit het Kielegatse carnaval voorbijkomen en die de Kielegatter op ieder gewenst moment op eigen gelegenheid kan lopen. Parallel aan deze tour kunnen de brakken genieten van een speurtocht.

Maandag - Grôôt Kielegats Diktee

Op maandagavond wordt de Kielegatter op hun Bredaose schrijfvaardigheid getest. Alle Bredanaars worden uitgedaagd deel te nemen aan Ut Grôôt Kielegats Diktee, opgesteld door paoter Theo Melis.

Dinsdag - Ut Letste Aovondmaol

Op dinsdagavond wordt het bijzondere carnavalsjaar afgesloten met Ut Letste Aovondmaol. Tijdens deze afsluitende show wordt er een carnavalsmaaltijd bereid met alle Kielegatters. Een speciaal ingrediëntenpakket is vooraf beschikbaar. Iedereen kan live meekoken met Kielegats carnavalskok. Voor de beste thuiskok, de beste bordversierder, de mooist verklede carnavalstafel zijn leuke prijzen te winnen.

Dinsdag - Verbranding Kiske & Mieske

Ook zal op eigenwijze stil gestaan worden bij verbranding van Kiske & Mieske. Het is nog niet bekend hoe dit precies gedaan wordt.



Quinten Bertens

Naast Kielegat The Movie, een film voor en door Kielegatters, een grote online optocht en de uitreiking van de Grôtste versierders van het Kielegat zullen in aanloop naar carnaval nog meer activiteiten aan het programma worden toegevoegd. Houd hiervoor de website en de social kanalen van Stichting Kielegat goed in de gaten.