Franks Filmtip: ‘De klap van Will Smith overschaduwde zijn Oscar, terwijl juist die film écht het bekijken waard is’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Bij afwezigheid van Frank, schrijft één van onze redacteuren de filmtip. Deze week: King Richard.

Wie denkt aan de oscaruitreiking van 2022, denkt al snel aan het incident dat wereldnieuws werd. Namelijk de klap die Will Smith gaf aan komiek Chris Rock. Rock was de presentator van de show waarbij de prestigieuze filmprijzen werden uitgereikt. Hij maakte op het podium een grap over het kapsel van Jada Pinkett Smith. Zij zou goed de nieuwe G.I. Jane kunnen spelen, aldus Rock. Maar die grap was tegen het zere been van Will Smith. Zijn vrouw schoor haar haren af, omdat ze leidt aan een aandoening waardoor ze hevige haaruitval kreeg. En daar moet je geen grappen over maken, vindt Smith. De acteur liep daarom woedend het podium op, en sloeg Hart in zijn gezicht.

Van dat incident kun je veel vinden. Maar wat vooral ontzettend jammer is voor Smith, is dat het zijn Oscarwinst van die avond overschaduwde. En dat vind ook ik jammer. Want zijn rol in King Richard is zéker je aandacht waard.

King Richard is een biopic over het leven van tennissters Venus en Serena Williams. Zij staan al jaren aan de top van de tenniswereld, maar de weg om daar te komen was lang en lastig. En het is niet raar om te stellen dat ze het zonder de training, coaching en het doorzettingsvermogen van hun vader Richard, misschien ook wel nooit gered hadden in de harde, veelal witte tenniswereld.

Het succesverhaal van Serena en Venus Williams is onwaarschijnlijk. Maar King Richard legt de focus niet per se op de getalenteerde zusjes, maar juist op de onconventionele manier waarop Richard ze naar de top probeerde te krijgen. Met een plan dat al geschreven was voordat ze geboren werden. En met keuzes, die geen enkele andere tenniscoach kon begrijpen. De film is in nauwe samenwerking met de familie gemaakt, om een waarheidsgetrouw beeld te kunnen schetsen. Dat is meer dan goed gelukt, en het Oscarwaardige acteerwerk van Smith maakt de film een genot om te kijken.

King Richard is o.a. te bekijken via Pathé thuis en HBO Max.