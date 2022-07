Gerard van den Berg heeft al tal van kunstwerken gered en is nu benoemd tot smaakmaker

BREDA – de gemeente Breda en Breda Marketing hebben Gerard van den Berg benoemd tot Bredase Smaakmaker. Gerard (75) zet zich al jaren in voor het redden, herplaatsen en verplaatsen van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Gerard heeft al tal van kunstwerken gered. Niet alleen in Breda, maar in heel Nederland. Zo was hij betrokken bij het herplaatsen van kunstwerken van het Amphia Ziekenhuis en Graaf Engelbertcollege in Breda, maar ook het Erasmus MC in Rotterdam, de Nederlandse Bank in Amsterdam en het Mien Ruyspark in Bergeijk. Hij zorgt ervoor dat kunstwerken niet geruisloos verdwijnen, maar dat ze een nieuwe plek krijgen waar ze vaak nog beter tot hun recht komen. Hij werkt daarin samen met kunsthistorici, restauratoren, kunstenaars, erfgenamen, investeerders, ontwikkelaars, fondsen én overheid.

Gerard brengt cultuur

Sinds zijn studie interieurarchitectuur aan de Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost hebben kunst en cultuur Gerard altijd al geïnteresseerd. ”Ze zeggen dat kunst hoop biedt in het leven, maar ik denk dat kunst veel meer facetten heeft. Kunst is esthetisch, maar kan ook onderuithalen en bekritiseren. En kunst is van belang voor een stad: zij zorgt voor verbinding met elkaar, heeft een educatieve functie en trekt mensen naar een stad. Voor een stad is kunst het cement van de samenleving; zowel cultureel als economisch. Mensen hebben soms een emotionele band met een beeld of koesteren er herinneringen aan, het is zonde als die verloren zouden gaan.”

Volgens wethouder Marike de Nobel is Gerard een terechte Smaakmaker. “Kunstenaars zijn door hun vrije manier van denken de critici van de samenleving. Als mensen binding hebben met een kunstwerk moeten we kijken of we het een blijvende plek kunnen geven in de stad. Fijn dat er mensen zijn zoals Gerard die zich hiervoor inzetten. Door de kunstwerken een plek te geven in de openbare ruimte kunnen bovendien alle Bredanaars hiervan genieten. Gerard geeft hiermee op zijn manier smaak aan de stad.“

Kleur en smaak aan Breda

Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakmaker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaakmakers zetten zich in voor anderen en maken van Breda een mooiere plek. Smaakmakers worden door iemand uit hun omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschillende Bredanaars vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker wordt verkozen.

Het verhaal van Gerard is te lezen op www.bredasesmaakmakers.nl.