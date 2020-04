Wel afhaalmaaltijden, maar geen dozen wijnen meer bij de Peer

BREDA - Wie bij een bezoek aan De Peer ook meteen wat dozen wijn hoopte mee te kunnen nemen, komt van een koude kermis thuis. De verkoop van wijn via de Drive Thru was niet volgens de regels, en werd daarom zaterdag gesloten. Maar voor afhaalmaaltijden blijf je bij De Peer wél terecht kunnen. Net als bij veel andere Bredase restaurants en cafés.

De Wine Drive-thru van wijngroothandel La Persistance op het terrein van de Peer aan de Oude Liesboslaan werd zaterdag op last van burgemeester Depla gesloten. Dit omdat de verkoop niet volgens de regels plaatsvond. Het is voor Persistance de tweede keer dat dit gebeurd. Eerste opende de zaak bij haar eigen pand een drive thru die gesloten werd omdat het niet volgens de regels was. Een groothandel mag namelijk niet verkopen aan particulieren. Door te verkopen via De Peer hoopte La Persistance tóch zijn wijn te kunnen verkopen. Maar ook dat was niet volgens de regels.

"Op dit moment geldt een versoepeling in het verkopen van licht-alcoholische dranken bij horecazaken die via een loketfunctie maaltijden verkopen", legt de gemeente uit. "Bij een maaltijd kan nu een flesje bier of wijn verkocht worden via de loketfunctie. Deze regel is er om ondernemers in staat te stellen hun service aan hun gasten zo veel mogelijk te kunnen voortzetten. We beseffen ons namelijk dat dit voor veel ondernemers een hele lastige periode is. Daarom blijven ook met elkaar kijken naar de creatieve mogelijkheden, maar wel binnen de regels. Dit is ook herhaaldelijk gecommuniceerd.De wine drive-thru die plaatsvond in een samenwerking tussen La Persistance en de Peer voldeed niet aan deze regels.

Contact

Met de eigenaren is herhaaldelijk contact geweest over de voorwaarden die gelden voor de plannen van de twee eigenaren. Ook na een officiële waarschuwing waarin de eigenaar van de Peer nogmaals gewezen werd op het overtreden van de regels, werden bij een tweede bezoek van de handhavers weer activiteiten waargenomen waarin de regels niet werden nageleefd. Daarom is het bedrijf opgelegd te stoppen met hun activiteiten.

De Peer werd tijdelijk gesloten, maar mag nog wel 'gewoon' zijn afhaalmaaltijden verkopen net als veel andere restaurants in Breda. Een overzicht van alle afhaalmogelijkheden vind je hier.