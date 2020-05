Mr. Moos Bistro Bar staat te springen om open te gaan: 'We missen het gewoon enorm'

BREDA - Anderhalve dag was Mr. Moos Bistro Bar geopend toen de deuren gedwongen weer dicht moesten. De zaak, die vijfentwintig jaar bekend was onder de naam Dickens&Jones, is net als alle ander horecazaken inmiddels al bijna twee maanden dicht. Eigenaar Jeff Vink was dan ook blij toen premier Rutte woensdag bevestigde dat de horeca waarschijnlijk vanaf 1 juni weer gedeeltelijk open mag. "Het is natuurlijk de vraag hoe rendabel dat is. Maar ik ben nu vooral blij dat we in ieder geval weer iets mogen. We hebben het enorm gemist."

Maar liefst 25 jaar was Dickens&Jones een begrip in Breda. De eigenaren van het restaurant op de Grote Markt verraste dan ook velen toen het begin dit jaar aankondigde dat ze gingen verbouwen én voor een nieuwe naam kozen: Mr Moos. Bistro Bar. Vlak voor carnaval sloot Dickens&Jones de deuren en begon de grote verbouwing. En op zaterdag 14 maart opende het vernieuwde Mr Moos Bistro Bar de deuren. "Dat voelde toen al tegenstrijdig", legt eigenaar Jeff Vink uit.

"Het hing natuurlijk al in de lucht dat de horeca misschien zou moeten sluiten. Maar aan de andere kant was er toen niet genoeg reden om dicht te blijven. Daarom gingen we wel open." Dat het echter van zó korte duur zou zijn, had Vink toen niet verwacht. Nog geen anderhalve dag later moest de zaak voor onbepaalde tijd de deuren sluiten, net als de rest van alle horeca in Nederland. "Ja, we begrepen het natuurlijk heel goed. Maar het was zeker zuur."

Heropening

Voor Vink was afgelopen woensdag, net als voor veel andere ondernemers, een spannende dag. Premier Mark Rutte vertelde tijdens de persconferentie hoe de coronamaatregelen komende maanden versoepeld zullen worden. En een onderdeel van dat plan is dat op 1 juni de terrassen weer open mogen én dat restaurants weer 30 mensen mogen toelaten (personeel meegeteld). "Ik was heel blij met de persconferentie van woensdag. Vooral omdat het perspectief gaf. Tot woensdag hadden we geen enkel idee waar we aan toe waren voor de komende maanden."

Bovendien ziet Vink, die ook eigenaar is van Bobbi's Bar, goede mogelijkheden voor Mr. Moos vanaf 1 juni. "Wij kunnen heel goed 30 gasten ontvangen en ze laten dineren op anderhalve meter afstand. Als je dan bedenkt dat je op één avond misschien twee of drie shifts kan doen, dan zouden we zo'n 60 tot 90 gasten kunnen serveren." Bovendien biedt het terras ook mogelijkheden. "We hebben een mooi terras en een tuin waar mensen kunnen zitten. En we hebben ook veel ruimte om het terras uit te breiden op de Grote Markt, als dat wordt toegestaan." En als het aan de lokale politiek ligt, wordt die uitbreiding van terrassen ook mogelijk. "Daar hoop ik enorm op. Ik ben sowieso heel blij met wat Breda, en dan vooral de KHN en burgemeester Depla, allemaal doet voor de horeca. Onze stad is echt een voorbeeld."

Steun

Het is duidelijk dat Vink staat te springen om weer te mogen beginnen. Tegelijkertijd is hij wel realistisch over de financiële consequenties én onzekerheden die de nieuwe coronamaatregelen met zich meebrengen. "Het is sowieso niet 100 procent zeker dat we 1 juni weer open mogen", legt Vink uit. "En dertig mensen in je restaurant mogen hebben is voor mijn zaken veel te weinig. Dat is niet rendabel. Mijn zaken zijn groter dan dat." Financiële steun blijven krijgen is volgens hem dan ook cruciaal. Maar pessimistisch wil Vink niet zijn. "Maandenlang dicht zijn is zwaar. En we balen enorm dat we Mr. Moos niet feestelijk hebben kunnen open zoals we wilden. Maar voor nu zijn we vooral gewoon blij dat we weer aan de slag mogen gaan en onze gasten straks weer kunnen zien. Want dat hebben we enorm gemist."