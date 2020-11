Breda krijgt eigen cadeaukaart: ‘Zo helpen we de lokale middenstand’

BREDA - Breda heeft vanaf nu een eigen cadeaukaart. De cadeaukaart is een initiatief van Smakelijk Breda en ontstaan uit het Unlock Challenge project van de gemeente Breda. Het doel van Breda Cadeaukaart is om Bredanaars en bedrijven in Breda te stimuleren om deze periode lokale ondernemers te steunen.



Je kunt de Breda Cadeaukaart verzilveren bij ruim 100 koffiebars, lunchrooms, eetcafés en restaurants. Maar ook bij verswinkels zoals bakkers, slagers, traiteurs en delicatessenwinkels. De komende weken wordt het aanbod uitgebreid naar 200 locaties: winkels op het gebied van wonen, mode en lifestyle tot (culturele) activiteiten. Breda Cadeaukaart is alleen te verzilveren bij lokale ondernemers, ketens zijn uitgesloten van deelname.



”Breda Cadeaukaart is een cadeau waarmee je met de feestdagen goed voor de dag komt, en gelijk ook de lokale middenstand helpt”, legt wethouder Boaz Adank, wethouder Economie uit. “Ik heb er vertrouwen in dat veel Bredanaars vanuit hun hart voor de stad en haar ondernemers dit initiatief gaan ondersteunen. Het zou natuurlijk prachtig zijn als Bredase bedrijven deze kaart dit jaar als kerstcadeau schenken aan hun medewerkers.”

Dex Bos van Smakelijk Breda vult aan. “Veel bedrijven in Breda kopen jaarlijks traditionele kerstpakketten of landelijke cadeaukaarten voor hun medewerkers. Met Breda Cadeaukaart als kerstcadeau investeren bedrijven in Breda hun kerstpakket terug in de lokale economie. Je geeft niet alleen een écht Bredaas cadeau met een uniek aanbod, maar steunt ook nog eens lokale ondernemers. Wat mij betreft een win-winsituatie.”



Smakelijk Breda