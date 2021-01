Aan de keukentafel met Jurgen Winde: ‘Ik kan veel ouwehoeren, maar ook snel schakelen’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Jurgen Winde.

Jurgen Winde is sinds 2003 directeur van Tympro. Een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de productie en verkoop en onderhoud van op maat gemaakte gehoorbeschermingsmiddelen. “Zo garanderen wij organisaties dat zij het gehoor van hun personeelsleden beschermen, zonder om te hoeven kijken.”



Hoe ben je het bedrijf begonnen?

“Toen ik van de HEAO afkwam, ben ik eerst drieënhalf jaar in het oude familiebedrijf van mijn vader gaan werken. Ik heb eigenlijk in het eerste deel van mijn loopbaan veel kennis opgedaan van logistieke trajecten, daar pluk ik tot op de dag van vandaag nog de vruchten van. Ik wilde altijd al graag iets voor mezelf beginnen. Samen met de ex-verkoopleider van het bedrijf waar mijn vrouw werkte zijn we een bedrijf in persoonlijke beschermingsmiddelen begonnen. Al snel konden we een pandje op Minervum huren. We zijn daar toen met zijn drieën, hij, mijn vrouw en ik, ons bedrijf gestart en hadden al snel een aantal klanten in de gemeente Breda. We zijn in gesprek gekomen met de toenmalige eigenaar van Tympro en hebben het bedrijf uiteindelijk overgenomen.



Binnen no-time hadden we een aantal grote multinationals binnengehaald als klant. We beloofden aan hen te leveren, maar de productie bleef steeds uit. Later bleek Tympro failliet te zijn. We zijn toen aangesloten in het rijtje bij de curator. Omdat andere mogelijke koop-kandidaten vooral geïnteresseerd waren in de kaartenbak, en wij in zowel het voortzetten van de productie als het behouden van werkgelegenheid, zijn wij het uiteindelijk geworden.”



Wat voor invloed heeft de coronacrisis gehad op jouw bedrijf?

“In het begin was dat wel lastig. Na de persconferentie van Rutte in maart belden klanten massaal af. Normaal doen we zo’n 150 bedrijfsbezoeken per week. In de week voor de persconferentie werden er al een aantal afgezegd, maar na de toespraak van Rutte werd dat nog erger. Toen hebben we besloten om zeven weken de deuren te sluiten.



We hebben toen tegen de klanten gezegd dat we voorlopig niet langs zouden komen en dat begrepen ze gelukkig. Maar niemand kon ons vertellen wanneer we de boel weer konden opstarten. Ik heb allerlei instanties gebeld. Uiteindelijk konden we weer vrij snel beginnen, omdat de beschermingsmiddelen die wij produceren noodzakelijk zijn voor de bedrijven.”



Hoe zijn jullie die zeven weken dan slim doorgekomen?

“In december 2019, toen we ons nog nergens bewust van waren, hadden we een hele dure 3D-printer aangeschaft. We hadden een heel plan gemaakt hoe we dat zouden aanpakken. We zouden eerst met een kleine lijn beginnen en vervolgens iedere keer opschalen, totdat we de hele productie over hadden gezet naar 3D. Maar toen kwam corona. We hadden geluk, een paar concurrenten hebben een aantal jaar geleden mensen ontslagen, die bij ons terecht zijn gekomen. Zij hadden al veel kennis over 3D. Zij zijn in de zeven weken dat we dicht waren bij elkaar gaan zitten om alles te verfijnen.



Uiteindelijk zijn we in mei gestart met het printen. Maar dan duurt het wel weer even voordat alles loopt. We hadden toen een wat mindere omzet, maar dat kwam echt door corona. Ik heb toen wel gezegd dat we niet met z’n allen moesten gaan zitten treuren, maar juist moesten kijken wat er nog wel kon. Onze commerciële mensen zijn de relaties gewoon blijven bellen. Niet om te vragen of zij wat willen kopen, maar om te vragen hoe het met ze gaat. Ik vond het belangrijk dat we oprecht geïnteresseerd zouden zijn/blijven in onze klanten. En dat heeft gewerkt, want we hebben uiteindelijk tijdens corona één van de grootste bierbrouwers van België binnengehaald. Er liggen tijdens de coronacrisis dus echt wel kansen, maar je moet mensen wel aandacht blijven geven en niet stil gaan zitten.”





Is de 3D-printer een belangrijke stap in de ontwikkeling van je bedrijf?

“Jazeker. Er zijn nog steeds evenveel mensen nodig en er komt een investering overheen, maar je krijgt er veel voor terug. Zo gaat onder andere de productiecapaciteit wat omhoog. Maar het belangrijkste is dat je de 3D-printer nodig hebt om met de laatste ontwikkelingen mee te kunnen gaan. We hebben nu producten waarbij het geluid op natuurlijke wijze gefilterd wordt, maar je ziet dat dat in alle nieuwe ontwikkelingen elektronica steeds belangrijker wordt. Met het handmatige proces is dat bijna niet meer te doen. De printer is veel preciezer, waardoor we kunnen blijven door ontwikkelen.”





Als we aan jouw personeel zouden vragen wat voor type baas jij bent, wat zouden zij dan zeggen?

“Haha, nou wij hebben een hele platte organisatie. Ik ben erg benaderbaar. Ik denk wel dat mensen zouden zeggen dat ik erg aanwezig ben, maar daartegenover krijgt mijn personeel ook wel weer veel vrijheden. Ik ben best wel een generalist. Ik vind het prettig om met mensen te overleggen. Ook vind ik het belangrijk dat mensen binnen het bedrijf verder kunnen groeien. Waar ik wel best streng in ben, is dat het serviceniveau heel hoog moet zijn. Dat is hetgeen waar ik op blijf hameren. Ik weet van mijzelf dat ik een enorme ouwehoer ben, maar wanneer het eropaan komt kan ik ook heel snel schakelen. Ik heb een goede band met bijna al mijn personeelsleden.”





En ten slotte. Stel je zou met iemand aan de keukentafel mogen zitten, wie zou dat dan zijn?

“Hmm. Wie ik op zich wel een grappige gozer vind is Marcel Wille. Hij is eigenaar van sportschool Black & White. Hij is helemaal in stijl van yoga, natuur en vega. Ik ben precies het tegenovergestelde, maar daarom vind ik het juist wel interessant. Ik sport niet bij hem, maar je kunt bij Black & White ook eten. Dat eten is echt top.



Momenteel is hij bezig met het leggen van zonnepanelen en daar kun je weer in participeren. Hij is heel bewust bezig met bepaalde dingen en dat bewonder ik. Hij is altijd aan het ondernemen, maar ook altijd bezig met sporten etc. Ik ken hem helemaal niet zo goed, maar daarom zou het me juist interessant lijken om eens met hem aan de keukentafel te zitten.”