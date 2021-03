VVD: ‘Behoud de Koepel in Breda als plek voor kleine ondernemers’

BREDA - In 2021 gaat de voormalige koepelgevangenis eindelijk in de verkoop. Dit iconische gebouw huisvest op dit moment onder andere kleine en startende ondernemers. Met de verkoop van het complex is nog onduidelijk wat de functie van de gebouwen gaat zijn. Maar als het aan de Bredase VVD ligt, blijven er ook in de toekomst ondernemers gehuisvest. En het liefste nog veel meer dan nu het geval is.

Breda moet een goed ondernemersklimaat hebben waar je op een kleinschalige en gemakkelijke manier een bedrijf moet kunnen starten met bijbehorende bedrijfsruimte. Dat stelt Kees Braspenning namens de VVD fractie. Momenteel kunnen veel kleine ondernemers daarvoor in de Teruggave, het voormalig belastingkantoor, terecht. Maar daar zullen de ondernemers over enkele jaren weg moeten wanneer dat gebied een nieuwe bestemming krijgt. Als het aan de VVD ligt, moet de Koepel dé plek worden waar kleine en startende ondernemers terecht kunnen.

“Het gebied van de Koepel moet een vrijdenkersruimte worden voor kleine en startende ondernemers waar zij elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen”, stelt de partij. “Dit kan gecombineerd worden met horeca en het creëren van een groene omgeving op het terrein. Daarnaast hopen wij ook dat een deel van de koepelgevangenis openbaar wordt voor alle Bredanaars. Zo kan iedere Bredanaar straks deze unieke plek in de stad bezoeken, tot rust komen in een groene omgeving en genieten van horeca. Door de koepel open te stellen voor publiek en ondernemers, met daarbij de mogelijkheid voor ondernemers om hier een bedrijf op te bouwen, creëren we een prachtige plek voor alle Bredanaars.”