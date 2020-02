Eén persoon gewond bij steekincident aan Raamschoorseweg: verdachte aangehouden

BREDA - Aan de Raamschoorseweg in Breda heeft aan het einde van de middag vermoedelijk een steekincident plaatsgevonden. Hierbij is één persoon gewond geraakt. Een verdachte is aangehouden. Dat meldt de politie op Twitter.

Rond 17.00 uur heeft er op een boerenerf aan de Raamschoorseweg, waar veel caravans staan, vermoedelijk een steekpartij plaatsgevonden. Bij het incident is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er is een verdachte aangehouden. De politie doet ter plaatse onderzoek.