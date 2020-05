Marechaussee doet opnieuw grote geldvondst op A16 bij Breda: 16.000 cash in auto

BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren wederom een grote geldvondst gedaan bij Breda. Langs de A16 bij Hazeldonk werd in een auto van twee Fransen 16.000 euro aangetroffen. Het tweetal is aangehouden voor witwassen.

Langs de A16 werden de identiteitsdocumenten van twee Franse mannen van 35 en 39 jaar gecontroleerd. Tijdens die controle zagen marechaussees een grote hoeveelheid bankbiljetten in de auto liggen. Het tweetal kon geen duidelijke verklaring geven voor het geld.

Daarop besloten de marechaussees het voertuig verder te controleren. In een verborgen ruimte bleek nog meer geld verstopt te zijn. In totaal ging het om een bedrag van 16.000 euro. Hierop zijn de mannen aangehouden op verdenking van witwassen. Het geld, de telefoons en de auto van de verdachten zijn in beslag genomen. De Marechaussee in Hoogerheide zal verder onderzoek doen naar de aangehouden verdachten.

60.000 euro

Dinsdagavond troffen marechaussees op de A16 bij Hazeldonk ook 60.000 euro in een verborgen ruimte van een auto. Ook toen werden er twee Franse mannen aangehouden voor witwassen. De Koninklijke Marechaussee vermoedt dat het geld afkomstig is van criminele activiteiten.