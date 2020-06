Voor derde keer in twee weken brand in woning aan Zorgvlietstraat

BREDA - Voor de derde keer in twee weken tijd heeft er in een woning aan de Zorgvlietstraat brand gewoed. De brand kon snel geblust worden.

De brandweer kwam donderdagmiddag ter plaatse voor een woningbrand aan de Zorgvlietstraat. De brand kon snel geblust worden. De brandweer heeft wat verbrandde opbergkisten naar buiten gebracht. Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Ook is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. De politie zette de straat tijdelijk af.

Op 4 en 7 juni woedde er ook al een brand in de woning. De politie verricht onderzoek.