Pand aan Baliëndijk voor vier weken gesloten na aantreffen handgranaat en munitie

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft besloten het pand aan Baliëndijk 34 in Breda voor vier weken te sluiten. Dit vanwege het aantreffen van munitie en een handgranaat op de locatie.

Op 20 oktober werd aan de gevel van het pand aan de Baliëndijk 34 in Breda een handgranaat en munitie aangetroffen. Naar aanleiding hiervan heeft burgemeester Depla besloten dat het pand de komende vier weken gesloten zal worden. De burgemeester nam dit besluit om de openbare orde te herstellen in de buurt. Daarnaast zorgt de maatregel er voor dat het veiligheidsgevoel in de buurt verhoogd wordt, vindt Depla.