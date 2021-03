Man loopt hoofdwond op bij geweldsincident op voormalig terrein van jeugdzorginstelling Juzt

RIJSBERGEN - Een man heeft vanmiddag een hoofdwond opgelopen bij een geweldsincident aan de Rijsbergseweg. De dader is op de vlucht geslagen. De politie is op zoek naar hem.

Om 13.10 uur werd er een geweldsincident gemeld op het voormalige terrein van jeugdzorginstelling Juzt. Een man zou daar mishandeld zijn. De politie rukte meteen groot uit. Zes politiewagens en een ambulance kwamen ter plaatse.

Daar troffen zij de melder met een hoofdwond aan. De dader was nergens meer te bekennen. De politie is in de omgeving op zoek naar de man. Wat zich precies op het adres heeft voorgedaan is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een overval.