Proost samen met stadsbestuur op 2020 tijdens nieuwjaarsreceptie in Grote Kerk

BREDA - Op het nieuwe jaar proosten met de gemeenteraad, het college van B&W en andere inwoners van Breda? Dat kan op zaterdag 4 januari van 16.00 uur tot 18.00 uur tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de Grote Kerk.

De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders willen aanstaande zaterdag graag met zoveel mogelijk Bredanaars proosten op het nieuwe jaar. Net zoals de afgelopen jaren zullen de politici weer zelf aan de slag gaan met het serveren van de hapjes en de drankjes.

Traditioneel vindt de nieuwjaarsreceptie in de Grote Kerk in Breda elk jaar plaats. Enkel in 2012 en 2013 ging deze niet door; dat was vanwege de bezuinigingen. De jaren daarna besloot de gemeente het anders aan te pakken en zelf aan de slag te gaan met een goedkopere receptie als uitkomst.

Wil je het stadsbestuur een gelukkig nieuwjaar toewensen? Zorg dan dat je tussen 16.00 en 18.00 uur langsgaat in de Grote Kerk.