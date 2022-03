Een nieuw, rechts geluid in de gemeenteraad: Lijst Pim Fortuyn krijgt één zetel van de kiezers

BREDA - Lijst Pim Fortuyn gaat de Bredase gemeenteraad in. Het is de partij van lijsttrekker Iwan Dienjes gelukt om genoeg stemmen binnen te halen voor één zetel. “Het sentiment dat wij uitdragen leeft bij de mensen. Het is fantastisch dat de kiezers ons hebben beloond met een zetel”, aldus Dienjes.

De Bredase gemeenteraad krijgt ten opzichte van de afgelopen vier jaar maar liefst drie nieuwe partijen in de raad. PvdD, FvD en Lijst Pim Fortuyn. “Dat wij van niets naar één zetel zijn gegaan, is fantastisch”, vertelt lijsttrekker van LPF Iwan Dienjes. “De campagne was voor ons echt een hele belevenis. We hebben ons best gedaan om ons zowel op straat als op sociale media te laten zien. En onze boodschap is aangekomen, want we zijn door de kiezers beloond met een zetel.”

Eén van de speerpunten van het programma van LPF is het behoud van cultuur en tradities, waaronder ook het behoud van Zwarte Piet valt. “De Nederlandse cultuur vervaagd. Mensen krijgen steeds meer regels en normen waar ze niet om vragen. Daardoor verliezen ze vertrouwen in de politiek, en voelen ze zich niet gehoord. Dat willen wij aanpakken. Wij staan voor veel meer inspraak voor de burgers.” Zo pleit de partij voor het beter betrekken van burgers en wijkraden bij plannen voor hun buurten en wijken, en wil de partij ook vaker referenda inzetten bij belangrijke onderwerpen.

Dienjes kijkt ernaar uit om samen met de andere tien partijen die verkozen zijn in de gemeenteraad aan de slag te gaan. “We willen allemaal een beter en mooier Breda. Ik kijk erg uit naar de samenwerking, en ben trots dat we met LPF ons geluid gaan kunnen laten horen in de raad. Dat is een geluid dat echt leeft bij Bredanaars, en zij verdienen het dat dat gehoord wordt.” Naast het behoud van cultuur en tradities staat ook betaalbaar wonen, het verbeteren van de jeugdzorg en de veiligheid in Bredase wijken hoog op de agenda bij de LPF. “Er is genoeg te doen, dat is zeker!”