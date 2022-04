Bredase Attje Kuiken volgt Lilianne Ploumen op als fractievoorzitter PvdA

BREDA - Attje Kuiken volgt Lilianne Ploumen op als fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Dat heeft de partij vandaag bekend gemaakt. De Bredase Kuiken is al sinds 2006 lid van de Tweede Kamer.

Attje Kuiken is door de Tweede Kamerfractie gekozen als de nieuwe fractievoorzitter van PvdA. Ze nam het in die verkiezing op tegen Henk Nijboer. Kuiken wordt met de verkiezing de opvolger van Lilianne Ploumen. Ploumen maakte op 12 april bekend dat ze zou stoppen als PvdA-leider en als Kamerlid.

Het partijbestuur zal op het congres in juni Attje Kuiken voordragen als fungerend politiek leider. De statuten schrijven voor dat de politiek leider Tweede Kamerlid of bewindspersoon is. Het partijbestuur zal ruim voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen een ledenraadpleging uitschrijven voor het lijsttrekkerschap.

Attje Kuiken woont in Breda en heeft veel ervaring in de Tweede Kamer. Ze is al sinds 2006 Kamerlid. Ze zet zich onder andere in voor het verkleinen van ongelijkheid. Kuiken groeide zelf op in armoede met alleen haar moeder. “Het maakt dat je nooit zorgeloos bent. Daarom ben ik de politiek in gegaan. Politiek kan de levens van mensen veranderen.”

Kuiken reageert in een verklaring op haar verkiezing tot fractievoorzitter. “Vandaag ben ik gekozen als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En ik zeg jullie eerlijk: ik heb er veel zin in, maar ik vind het ook wel spannend. Want er zijn grote problemen in ons land. Klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne bedreigen onze manier van leven. De kwaliteit van ons onderwijs kachelt achteruit. De hoge energieprijzen drijven mensen tot wanhoop en er is een enorm tekort aan betaalbare woningen. De groeiende ongelijkheid zorgt voor verdeeldheid in de samenleving en onverschilligheid richting de politiek. Daar wil ik wat aan doen. En dat doe ik niet alleen, maar samen met de rest van onze fractie. Samen met de ruim 40.000 leden van onze mooie partij. En door de progressieve krachten in dit land te bundelen, omdat we samen sterker staan dan alleen.”