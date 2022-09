VVD Breda: ‘Zorg voor voldoende parkeerplaatsen in Polder Weimeren’

PRINSENBEEK - Polder Weimeren is één van de deelgebieden van het project natuurrealisatie Noordrand Midden. Binnen dit gebied komen wandelpaden en andere mogelijkheden tot recreatie. Maar volgens VVD wordt er in het plan te weinig rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen. Daarom stelt de partij vragen aan het college.

Polder Weimeren, ten noorden van Prinsenbeek is één van de deelgebieden van het project ‘natuurrealisatie Noordrand Midden’. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken in dit project samen aan waterrijke natuur in het gebied. Ook de gemeente is hierin een belangrijke partner. Binnen Polder Weimeren komen wandelpaden en andere mogelijkheden tot recreatie.

Een mooie ontwikkeling, vindt de Bredase VVD. “Maar in het plan is nauwelijks ruimte voor parkeerplaatsen opgenomen.” Dit baart de Bredase VVD zorgen. “Omdat bezoekers nu gaan parkeren op de percelen van agrarische ondernemers, op de parkeerplaats bij de aanliggende horecagelegenheid of langs de wegen in het buitengebied. Dit zorgt voor onwenselijke situaties.”

De Bredase fractie van de partij stelt dan ook vragen aan het college. Zo wil de VVD weten wat de rol van het college is omtrent de ontwikkeling van het gebied. Ook vraagt de partij zich af of het college het eens is met de Bredase VVD dat het gebrek aan parkeerplaatsen kan leiden tot onwenselijke situaties. Tenslotte vraagt de partij of het college het eens is dat er op meerdere plaatsen om het gebied parkeerplaatsen moeten komen en dat dus alleen bij het gemaak niet toereikend is?