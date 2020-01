Willem Weijs pakt verantwoordelijkheid als interim trainer NAC

BREDA - NAC is momenteel op trainingskamp in het Portugese Moncarapacho. De selectie reisde donderdagochtend af naar de Portugese stad voor een vijfdaags trainingskamp. Het trainingskamp is de eerste klus voor Willem Weijs als interim trainer.

"Ik ben gevraagd om de functie als hoofdtrainer in te vullen, totdat er een nieuwe hoofdtrainer is aangesteld. Ik vond dat ik mijn verantwoordelijk moest pakken om de club te helpen en dat heb ik dus gedaan", sprak de 32-jarige oefenmeester.



Nadat de spelers en staf donderdag rond het middaguur bij het hotel arriveerden, kregen zij wat tijd om de omgeving te verkennen en waar nodig wat rust te pakken. Tijdens de middaglunch maakten de spelers kennis met Rogier Molhoek. De trainer van NAC O17 wordt tijdens het trainingskamp overgeheveld naar de staf van de eerste selectie om Willem Weijs te assisteren.



Donderdag hield NAC er de eerste training. Vandaag staan training nummer twee en drie op het programma in Moncarapacho, waarin de selectie wordt klaargestoomd voor de oefenwedstrijd tegen FC Seoul van aanstaande zondag.

Brood

Drie dagen geleden werd bekend dat Ruud Brood per direct moest vertrekken bij NAC, vanwege de tegenvallende resultaten.