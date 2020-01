Oproep NAC voor bekerwedstrijd: 'Parkeer in de wijken of kom met de fiets'

BREDA - Op donderdag 23 januari is het zo ver. Dan neemt NAC het op tegen PSV in de KNVB beker. Dat levert echter wel één probleempje op, namelijk het parkeren. Aangezien Ploegendienst dan al volop bezig is met de opbouw van het festival op de P5, moest NAC met een alternatief parkeerplan komen. De club roept mensen op zoveel mogelijk met de fiets te komen, of te parkeren in de omliggende wijken of op Steenakker.

Dat parkeren bij de bekerwedstrijd lastig zou worden, was al snel duidelijk toen de datum van de bekerwedstrijd bekend werd gemaakt. Die valt namelijk op de 23e, en Ploegendienst op de 25e. Het festival is de 23e dus al druk bezig met de opbouw, waardoor parkeren op de P5 niet mogelijk is.

NAC adviseert supporters daarom actief om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of met de fiets te komen. "Er zullen extra fietsenstallingen geplaatst worden bij deze wedstrijd", laat de woordvoerder weten. "Komt u toch met de auto, adviseren we om op Steenakker of omliggende wijken te parkeren waar het mag." Als alternatief voor P5 heeft NAC ook het braakliggend terrein van de oude Suikerfabriek ter beschikking. Vanaf dit terrein zal er een pendelbusje rijden voor supporters die moeilijk ter been zijn. (zie het kaartje hieronder)



Supporters met een mindervalide kaart zullen een mail ontvangen met een routebeschrijving naar een parkeerterrein waar zij mogen parkeren op vertoon van hun kaart.