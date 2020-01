NAC strijdt in eigen huis tegen PSV voor plek in de kwartfinales

BREDA - Is het NAC, of mag straks toch PSV het in de kwartfinales van de beker opnemen tegen AZ? Dat wordt vanavond beslist in het Rat Verlegh Stadion.

Vanavond is het zo ver. Dan mag NAC het thuis opnemen tegen PSV in de achtste finales van de KNVB beker. Het is voor NAC de tweede wedstrijd in de beker die het thuis mag spelen. De eerste was tegen Emmen, dat met 3-2 werd verslagen.

Met PSV gaat het momenteel niet zo goed. De ploeg is bezig aan een teleurstellend seizoen. Afgelopen weekend speelde de Eindhovenaren 1-1 gelijk tegen VVV Venlo. PSV staat momenteel vierde in de eredivisie met maar liefst 12 punten achterstand op de koploper. Als NAC PSV weet te verslaan, dan mag de ploeg de kwartfinale spelen tegen AZ. Die ploeg won dinsdagavond haar achtste finale tegen Oss.

Parkeren

Supporters die vanavond naar het Rat Verlegh Stadion komen, moeten er wel rekening mee houden dat ze niet op de P5 kunnen parkeren. Daar is de opbouw van Ploegendienst in volle gang. Er is een alternatief parkeerplan voor de supporters die met de auto komen.