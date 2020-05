NAC komt met voucher-regeling voor supporters die geld voor afgelaste wedstrijden terug willen

BREDA - NAC gaat seizoenskaarthouders compenseren. Zij krijgen de optie om een voucher aan te vragen waarmee ze twee tickets kunnen krijgen voor een wedstrijd van NAC op het moment dat de club weer mag spelen met publiek. Supporters kunnen er ook voor kiezen hun tickets te doneren aan de club of aan maatschappelijke doeleinden.

Het seizoen van NAC stopte door de coronacrisis abrupt. Daarom wil NAC supporters met een seizoenskaart, die dus vier thuiswedstrijden afgelast zagen worden, de mogelijkheid bieden om compensatie aan te vragen. Zij kunnen via de website aangeven hun tickets te willen behouden, en krijgen dan een voucher waarmee ze recht hebben op twee tickets voor een wedstrijd wanneer die weer gespeeld mogen worden.

De compensatieregeling is uiteraard vrijwillig. Supporters kunnen er ook voor kiezen om hun tickets te doneren aan maatschappelijke doeleinden. Op het moment dat weer kan, nodigt NAC dan diverse groepen uit om een Avondje NAC bij te wonen. Het gaat dan om zorgverleners, medewerkers van het Amphia Ziekenhuis, etc.

Steun de club

Als laatste kunnen supporters ook hun club steunen door de tickets te 'doneren' aan NAC. Het lijkt erop dat veel trouwe supporters voor die optie gaan kiezen. Zij roepen elkaar bovendien op om zodra het kan hun seizoenskaart weer te verlengen om zo de club te steunen. Met die oproep is de club erg blij. "Wij zijn trots en blij verrast dat onze supporters ons willen steunen, juist nu in deze moeilijke tijden. Woensdag of donderdag zal dan ook de mogelijkheid worden geboden om te kunnen verlengen."

Fanshop

Naast de aangeboden opties op het gebied van de tegemoetkoming in tickets krijgt iedere seizoenkaarthouder een tegoed van €10,-, welke vrij te besteden is in de online Fanshop van NAC.