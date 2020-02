Weerbericht Breda: 'Schade brengende windstoten tot 140 km/u verwacht'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 februari 2020.

Algemene luchtdrukverdeling

Zaterdag trekt in de loop van de dag een zwak koufront behorende bij een lagedrukgebied oostelijk van Groenland, over Brabant heen. Zondag is het de beurt aan een zeer actieve stormdepressie, Ciara genaamd, die van Schotland naar Noorwegen gaat trekken. Ze gaat veel regen en veel wind brengen. Zondagmiddag en zondagavond passeren de sterkste windstoten tot lokaal wel 140 km/u.

Weersverwachting voor het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 februari 2020

Zaterdag

Aanvankelijk is het droog met wolkenvelden. Lokaal kan de zon nog even schijnen. In de loop van de dag passeert een zwak koufront met enige lichte regen of motregen. De wind waait matig, gemiddeld met 3 of 4 Beaufort, uit het zuidwesten. Maximumtemperatuur ca 11 graden.

Zondag

Het is meestal bewolkt met nu en dan regen. In de loop van de dag wordt de wind steeds sterker met de stevigste windstoten in de middag en avond. Er worden windstoten van 100 tot 120 km/u verwacht, lokaal tot 140 km/u. Dat zijn schade brengende windstoten. Aan de westelijke rand van de provincie is kans op een volle storm. De wind die overdag pendelt tussen zuid en zuidwest is in de avond zuidwestelijk. In de avond wanneer het koufront passeert gaat het ook fors regenen met ook kans op hagel en onweer. Het is zeer zacht met maxima rond 13 graden. In de loop van het weekend zullen er steeds updates volgen.

Zo was het weer gisteren (vrijdag 7 februari 2020)

Maximumtemperatuur 11,1 graden

Minimumtemperatuur graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld vrijdagavond 7 februari 2020 om 23:00 uur