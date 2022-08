NAC wint dankzij doelpunt van Velanas ook tweede thuiswedstrijd

BREDA - NAC heeft ook de tweede wedstrijd in het eigen Rat Verlegh Stadion winnend af weten te sluiten. In een spannende wedstrijd was het uiteindelijk met 1-0 te sterk voor TOP Oss. Odysseus Velanas was wederom de maker van het enige doelpunt. Zijn vrije schop in de 28e minuut was uiteindelijk voldoende voor de drie punten.

Robert Molenaar besloot na de verliespartij in Maastricht zijn basiself slechts op één plaats te wijzigen. Kaj de Rooij keerde terug van een schorsing en begon weer op de rechtsbuiten positie. Dit betekende dat Boris van Schuppen plaatsnam op de bank. Hiermee begon NAC dus met dezelfde elf namen die ook het eerste competitieduel aan de aftrap verschenen.

Het eerste gevaar kwam van de voet van Kaj de Rooij. De buitenspeler, die maandag vanwege een schorsing noodgedwongen moest toekijken, kreeg de bal in het zestienmetergebied en haalde de trekker over. Zijn inzet werd ternauwernood gekeerd door een verdediger.

Na deze kans kabbelde de wedstrijd een beetje voort. Beide ploegen kregen wel wat kansjes, maar tot grote kansen kwamen zowel NAC als TOP Oss niet. In de 28e minuut kreeg NAC een vrije schop. Odysseus Velanas ging achter de bal staan en waar iedereen dacht aan een voorzet, besloot Velanas de bal zelf in de korte hoek te krullen: 1-0.

Na de goal leek NAC wat vrijer te gaan voetballen en was het het restant van de tweede helft vooral op de helft van TOP Oss te doen. NAC kreeg enkele kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar deed dit uiteindelijk niet.

Na rust schoot TOP Oss uit de startblokken en werd het direct gevaarlijk voor het doel van Kortsmit. De eerste poging van Van der Sluijs kon de doelman nog naast kijken. Niet veel later nam Jeremy Mathieu het Bredase doel onder vuur. Roy Kortsmit had een fabuleuze redding in huis om de gelijkmaker te voorkomen.

Na 70 minuten veerde het aanwezige publiek op. Niet vanwege een grote kans of een harde overtreding, maar omdat Thomas Marijnissen klaar stond voor zijn rentree. Hij viel in voor de moegestreden Kaj de Rooij en kreeg een verdiende staande ovatie van The Yellow Army.

In de slotfase was Roy Kortsmit wederom belangrijk met een zeer belangrijke redding. Hij moest volledige gestrekt naar de hoek, toen David zijn doel onder vuur nam. Hij tikte de bal net onder de lat vandaan. Mede door deze redding boekte NAC de tweede overwinning van het seizoen.