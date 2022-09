NAC en De Graafschap delen de punten

BREDA - De uitwedstrijd van NAC tegen De Graafschap eindigde gisteren in een gelijk spel. NAC speelde een goede eerste helft, wat beloond werd met een goal van Kaj de Rooij. In de tweede helft nam De Graafschap het initiatief in handen en dit creëerde een flink aantal kansen. NAC deed zijn uiterste best om de aanvallen af te slaan maar in de 87e minuut slaagde Danzell Gravenberch er toch in de gelijkmaker te scoren.

Aan de start van de wedstrijd gingen de ploegen gelijk aan elkaar op. Beide ploegen deden hun best de ander te domineren maar zonder dat het tot grote kansen leidde. Na een half uur spelen kreeg NAC zijn eerste kans om op voorsprong te komen. Jort van der Sande speelde zichzelf uitstekend vrij maar zijn schot scheerde net langs de verkeerde kant van de paal.

Pas in de 37e minuut slaagde NAC er in de 0-1 te scoren. Een voorzet van Fabio di Michele Sanchez belandde voor de voeten van Kaj de Rooij en De Rooij schoot de bal met zijn linkervoet in de bovenhoek. Zo ging NAC met een kleine voorsprong de rust in.

Na rust begon De Graafschap zijn tegen aanval. De eerste aanval van Benschop kwam op de lat terecht. Enkele seconde later wist Kortsmit tot twee keer toe zijn ploeg met reddingen op de been te houden. De gehele tweede helft stond NAC onder druk. NAC liet dit natuurlijk niet gebeuren zonder terug te vechten. Velanas ging ervandoor aan de linkerkant en probeerde het in de korte hoek. Deze aanval mocht echter niet baten.

De druk op NAC was groot toch wist het de aanvallen afteslaan tot drie minuten voor tijd. De eindstreep was al in zicht, maar na vele kansen wist De Graafschap met invaller Gravenberch toch de bal in het net te krijgen en er 1-1 van te maken. Beide ploegen probeerde hierna nog op voorsprong te komen maar uiteindelijk moesten ze de punten delen.