OM niet in hoger beroep in Kaan Safranti-zaak: 'We denken niet dat dat hogere straffen gaat opleveren'

BREDA - Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak Kaan Safranti. Dat laten zij donderdag weten. Ondanks de relatief lage straffen, denkt het OM dat een hoger beroep geen hogere straffen gaat opleveren.

Donderdag maakte het Openbaar Ministerie bekend niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak in de zaak Kaan Safranti. In de zaak stonden zes verdachten terecht. Zij kregen eind januari straffen tussen de vier en vijftien jaar opgelegd. Ondanks de grote verschillen tussen de eis van het OM en het vonnis van de rechter, gaat het Openbaar Ministerie toch niet in beroep. "We denken dat een hoger beroep geen hogere straffen gaat opleveren", laat woordvoerder van het OM weten. "Al vinden we de straffen die opgelegd zijn door de rechter wel relatief laag."

Grote verschillen

In de Kaan Safranti-zaak zijn er grote verschillen tussen de eis van het OM en het vonnis van de rechtbank. Zo eiste het Openbaar Ministerie tegen één van de verdachten achttien jaar cel; de rechtbank veroordeelde hem tot zestien jaar. Tegen drie andere verdachten werd zestien jaar geeist; zij moeten uiteindelijk twaalf jaar zitten. De vijfde verdachte moet acht jaar de cel in, terwijl tegen hem veertien jaar was geeist. Het grootste verschil zit bij de zesde verdachte. Het OM eiste twaalf jaar celstraf, de rechtbank veroordeelde hem tot vier jaar.

Moord

Op 8 april 2018 omstreeks 20.20 uur ontving de politie meldingen van bewoners aan de Sandenburgstraat. Zij zouden knallen hebben gehoord. Direct erna zou een aantal auto's snel zijn weggescheurd. In een van de flats werd de neergeschoten Safranti gevonden. Eind mei werden de eerste verdachten opgepakt en werd tevens het moordwapen gevonden in de berm langs de A58. In juli volgde een zesde aanhouding.