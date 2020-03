Streep door Breda in Concert indoor vanwege coronavirus

BREDA - Grote evenementen met meer dan 1000 deelnemers moeten worden afgelast. Dat is sinds vanmiddag het nieuwe, dringende advies van de veiligheidsregio. En dat betekent dat Breda In Concert Indoor dit weekend niet door kan gaan.

"Helaas moet ik melden dat de vergunning voor aanstaande zaterdag Breda in Concert 'indoor' door de burgemeester van Breda is ingetrokken. Dit komt door het Coronavirus, op advies van het RIVM en de Veiligheidsregio's in Brabant", laat de organisatie weten. Een begrijpelijke keuze, maar wel een vervelende voor de organisatie. "Op dit moment zijn wij alles in kaart aan het brengen hoe hier mee om te gaan", laten ze weten.



Sinds de persconferentie die de burgemeesters van Tilburg, Eindhoven en Den Bosch vanmiddag hielden moeten veel organisaties bekend maken dat hun evenementen niet doorgaan. Het dringende advies is namelijk om alle grote evenementen de komende dagen niet door te laten gaan. Zo liet ook Curio al weten de open avonden die gepland stonden voor 12 maart af te gelasten. Ook heeft NAC een streep gezet door de Rabo G-dag van 18 maart. "Op korte termijn zal worden gekeken naar de mogelijkheid om de Rabo G-dag later in het jaar in te halen. Wij hopen zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen", laat de club weten.

