Zij bezochten Zodiac in de koepel: ‘De techniek is echt spectaculair’

BREDA - Het is inmiddels ruim twee maanden geleden dat Zodiac de Musical van start ging in de Koepel in Breda. Eerst nog met testen voor toegang, maar tegenwoordig kunnen iedere avond 600 bezoekers zonder test vooraf op 1,5 meter afstand genieten van het spektakel op de unieke Bredase locatie. Vrienden van BredaVandaag maakten in juli kans op gratis kaarten voor Zodiac. Henk en Wim waren twee van de winnaars, en vertellen over hun ervaring.

“Het was een beleving, vooral de verlichte drones in de koepel waren ronduit spectaculair en heel apart”, vertelt Henk enthousiast. Hij vindt de verhaallijn goed passen in het beeld van deze tijd. “De muzikale optredens, de muziek, drones, het licht en de techniek met daarbij de ambiance waarin het zich allemaal afspeelde zorgden ervoor dat wij een mooie, ontspannen avond hebben gehad. Daarbij hebben we een veelzeggende boodschap meekregen: Beter om te gaan met onze planeet.”

Ook Wim is enthousiast over het musicalspektakel. “De musical Zodiac was in één woord geweldig”, vertelt hij. “ Als 1e al de locatie natuurlijk, en ten 2e het verhaal dat echt iets vertelt over hoe wij met de aarde omgaan. Ook de zang en de aanwezigheid van een live orkest maakte het alleen nog maar mooier. Tevens de techniek, met name de drones, was spectaculair om te zien.Z eker een aanrader voor de mensen die hier nog niet zijn geweest!”

Vriend van BredaVandaag

Wil jij ook profiteren van mooie lezersacties? Zoals de winactie voor kaarten voor Zodiac, het theepakket van LocalTea, De cadeaubonnen van Tresanti en nog veel meer? Word dan Vriend van BredaVandaag! Daarmee steun je voor slechts 29,95 euro per jaar de lokale nieuwsvoorziening, ontvang je ieder jaar het Jaarboek Breda en profiteer je van mooie acties. Je leest er meer over op www.vriendvanbredavandaag.nl