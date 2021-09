Organisatie 076AAN blikt terug op succesvolle demonstratie: ‘Het signaal was duidelijk: we pikken dit beleid niet langer’

BREDA - De maat was vol voor Joris, Jay, Joost en Davide, vier DJ’s uit Breda. Daarom kwamen ze in actie om een vuist te maken tegen het coronabeleid voor het nachtleven. Met harde muziek en een grote groep demonstranten liepen zij zaterdagmiddag door de Bredase binnenstad. Organisator Joost Eras blikt terug op de protestactie.

Veel maatregelen werden gisteren versoepeld. Echter geldt voor de horeca nog steeds dat zij hun deuren om 00.00 uur moeten sluiten en bij iedereen de coronapas moeten controleren. Joris, Jay, Joost en Davide, vier Bredase DJ’s, vinden dat de nieuwe coronamaatregelen niet in Breda thuishoren en kwamen daarom in actie: gisteren organiseerden zij de demonstratie 076AAN, waar honderden mensen op af kwamen. De DJ’s hebben drie duidelijke uitgaanspunten: Leren leven met het virus, de coronapas verwerpen en per direct alle kroegen en clubs open, ook na 00.00 uur. Daarnaast roepen ze de gemeente op om niet te handhaven op de nieuwe maatregelen. Organisator Joost Eras blikt samen met BredaVandaag terug op de protestactie.

Kun je iets vertellen over hoe de demonstratie in jouw ogen is verlopen?

Super goed verlopen. Iedereen was tevreden. De organisatie, mensen, politie, boa’s etc. We hebben echt een signaal afgegeven aan zowel Den Haag als de gemeente Breda. Ook de landelijke media aandacht was enorm (onder andere op Hart van NL, Ad, NOS, ANP radionieuws).

Kun je een sfeerimpressie geven?

Kippenvel, liefde en feest voor jong en oud. Voor al toen we de Molenstraat/Annastraat inliepen. Het signaal was duidelijk: we pikken dit beleid niet langer.

Wat waren de reacties en hoe was de support?

Ontzettend veel liefde en reacties gehad. Zelf liep ik ook mee met de route en vele mensen gesproken. Mensen waren me dankbaar en kregen kippenvel momenten. Een vrouw zei tegen mij: “ik had dit niet willen missen, het is jammer dat het moest, maar een uniek moment.

Wat viel op?

Dat er zoveel mensen op af kwamen. Mensen waren niet agressief en het was allemaal erg vredig. Echt hoe Breda is dus. Een gezellige stad.

Hoe is alles verlopen wat betreft de route?

Goed. Er is goed gecommuniceerd met politie/boa’s en verkeersregelaars over de veiligheid. Dit is allemaal goed verlopen. Ook de bewoners en bedrijven die ik gesproken heb en langs de route lagen vonden het geweldig.

Waren er genoeg vrijwilligers om jullie bij te staan?

Ja, we hadden meer dan 15 vrijwilligers die ons hielpen. Zij hebben bijgedragen aan de sfeer, veiligheid en dat het afval netjes is opgeruimd.