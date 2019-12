Jaaroverzicht 6/6: Van protestmars door de stad tot de verhuizing van het Amphia

BREDA - Van 2019 was een veelbewogen jaar voor de stad. Er ware grote evenementen. Er gingen gebouwen naar de vlakte, en nieuwe panden verrezen. Er waren Bredanaars die bijzondere avonturen beleefden. Er waren hartverwarmende initiatieven. Maar ook afschuwelijke misdaden. Wij blikken terug aan de hand van een aantal veelgelezen nieuwsartikelen. Vandaag november en december.

De verhuizing van het Amphia

De nieuwbouw van het Amphia had flink wat voeten in aarde. Want zo'n nieuw hypermodern ziekenhuis bouw je niet 'even'. De blijdschap was dan ook groot bij het Amphia toen de nieuwbouw eindelijk in gebruik kon worden genomen. En daar kwam een grote logistieke operatie bij kijken. Lees hier verder.

Protest van de leraren

De landelijke staking in het onderwijs kreeg ook gehoor in Breda. Veel scholen bleven dicht. En die leraren gingen niet thuis zitten. Zij trokken in een protestmars vanaf het Kasteelplein door de stad naar het stadskantoor.

Rooi Pannen annuleert stages

Een vervelende situatie voor de Rooi Pannen en Princeville. Een leerling van de school deed aangifte na een misbruiksituatie op haar stage-adres. Princeville zette de betrokken werknemer op non-actief. Lees hier verder.

Feestelijke intocht Sinterklaas

De intocht van de Sint in Breda verliep dit jaar weer vlekkeloos. De kades langs de haven stonden vol met enthousiaste kinderen die de goedheiligman verwelkomden in de stad, nadat de Sint eerder die dag was aangekomen in Apeldoor. Bekijk hier de foto's.

Ludiek afscheid voor brandweerman Frank

Frank van Dun kreeg de schrik van zijn leven. Na dertig trouwe dienstjaren heeft de brandweer van Teteringen op ludieke wijze afscheid genomen van de brandweerman. De Teteringse brandweer kreeg daar hulp bij van de politie Breda en de brandweer uit Den-Hout en Breda. Lees hier verder.

Meer dan 10.000 euro voor Santarun

De kerstmarkt in het Ginneken ging dit jaar niet door. Maar dat hield de Rotary Santa Run zeker niet tegen. Ruim 350 kerstmannen namen de wijk over, en renden samen ruim 10.000 euro bij elkaar voor het goede doel. Lees hier verder.