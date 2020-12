Jaaroverzicht 1/6: Storm Ciara houdt huis in Breda en Peter Selie scoort carnavals-hit

BREDA - Wie terugblikt op 2020, kan niet om de impact van het coronavirus heen. Er was veel verdriet en de lockdowns raakten Breda in het hart. Maar tegelijkertijd was er ook veerkracht, creativiteit en ontstonden hartverwarmende initiatieven. En ondanks de impact van het virus, stond de stad niet stil. Er werden Blind Walls gemaakt, bouwprojecten ontwikkeld en lintjes uitgereikt. Wij blikken in ons online jaaroverzicht terug op 2020 aan de hand van een aantal van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag januari en februari.

Bewoners Zorgvlietstraat winnen 547.000 euro

Het jaar begon extra goed voor bewoners van de Zorgvlietstraat in Breda. De Postcode Loterij maakte bekend dat de deelnemers die meespelen met de winnende postcode (4834 NC) samen een bedrag van 547.000 euro hebben gewonnen. Lees hier verder.

Biologieleraar Bart scoort carnavals-hit

‘Ik heb een gerecht met kikkererwten, maar hoemoes dà òk alweer?’. Dat zinnetje had de Bredase Bart Stoop al zo’n drie jaar thuis op een kladblok staan. Zijn droom: die ene zin omtoveren tot een echt carnavalsnummer. Dat gebeurde aan het begin van dit jaar. Dat het zo’n succes werd had de biologieleraar niet durven dromen. Lees hier verder

Veel blijdschap over de komst van Speelpark Kabonk

Klimmen, klauteren, glijden en springen. In januari kwam de aankondiging dat bij Breepark het speelpark Kabonk haar deuren ging openen. De 3300 vierkante meter grote indoorspeeltuin moest een mooie toevoeging aan Breda worden. Lees hier verder





Storm Ciara houdt huis in Breda

In de maand februari waren er veel heftige weersomstandigheden. Waaronder de storm genaamd Ciara. Het resultaat: Schade aan huizen, veel afgebroken takken en omgewaaide bomen. Lees hier verder

Carnaval in Kielegat

Uiteraard mag het carnaval in Breda niet ontbreken. Weer of geen weer carnaval ging grotendeels gewoon door en daar komt men in Breda graag op af! Bekijk de foto’s en Lees hier verder

Zakkenroller slaat zijn slag tijdens carnaval en jat 32 telefoons tijdens carnaval

In de nacht van zondag 23 februari op maandag 24 februari 2020, wilden de politie een man op een fiets controleren naar aanleiding van een overtreding. De man besloot te vluchten, maar gooide wel zijn tas weg. Hier bleken 32 telefoons in te zitten. Lees hier verder

