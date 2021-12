Jaaroverzicht 2/6: Héél even op het terras en chaos rond 538 Oranjedag

BREDA – 2021 was een hectisch jaar, maar kende ook zijn mooie momenten. We blikken deze laatste week van het jaar iedere dag terug aan de hand van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag: maart en april.

Héél even op het terras

Het plan van Johan de Vos was al langere tijd duidelijk: 2 maart zouden de terrassen hoe dan ook open gaan. Om 12.00 uur opende hij het terras aan de Ginnekenmarkt, en binnen no-time waren alle tafeltjes bezet. Echter was het van korte duur: een half uur later greep de handhaving in en moesten de terrassen worden gesloten.

Binnenspeeltuin Joepie! verdwijnt uit Breda

Na 22 jaar kinderfeestjes en gezinsuitjes bij Joepie! besloot eigenaresse Liesbeth van Tilburg een streep onder de binnenspeeltuin te zetten. Een veranderende markt en hoge investeringen die op komst waren, bleken de aanleiding om te stoppen met de onderneming. Later in het jaar trok Bounce Valley in het pand.

Grens naar België weer open

In januari ging de grens tussen België en Nederland dicht nadat ons buurland een verbod had ingesteld op recreatief reizen. Funshoppen of even wandeling maken over Belgisch grondgebied was bijna twee maanden niet toegestaan, maar eind maart werd duidelijk dat de grenzen weer open zouden gaan.

Appartement uit nieuw complex aan Markendaalse weg volledig uitgebrand

Begin april woedde er een flinke brand in een appartement aan de Markendaalse weg. Het nieuwbouwcomplex, wat onder de naam CityTwin valt, werd slechts vorig jaar opgeleverd. Volgens een bewoner van het complex ging er geen rookmelder af; ‘’We zijn uit onszelf naar buiten gegaan’’.

538 Oranjedag wordt geïntroduceerd, en kort erna gecanceld

Het was geen verrassing toen 538 Oranjedag een paar dagen na haar introductie al werd afgelast. Het Fieldlab festival behaalde het landelijke nieuws, omdat er veel ophef ontstond over de 10.000 bezoekers die welkom waren. Gemeente Breda verleende uiteindelijk geen vergunning voor het controversiële evenement, omdat de druk op de ziekenhuizen té hoog zou zijn. Ondertussen waren de dixies al opgesteld, en ook de stellage van het hoofdpodium moest weer worden afgebroken.

